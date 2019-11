Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Bei Rot gefahren - Autofahrer verletzt

Duisburg (ots)

Nach Aussage eines Zeugen (53) soll der Fahrer (44) eines Kleintransporters am Dienstagmorgen (26. November, 5:50 Uhr) an der Kreuzung Friedenstraße/Heerstraße bei Rot gefahren sein. Er kollidierte mit einem Mini Cooper, der bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der 18 Jahre alte Fahrer des Mini verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus.(jg)

