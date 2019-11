Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Leitplanke

Duisburg (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat Mittwochnacht (27. November, 3:30 Uhr) in einer Rechtskurve der Straße Am Brink die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kollidierte mit seinem Peugeot mit den Leitplanken auf beiden Fahrbahnseiten. Am Unfallort trauten die Polizisten ihren Ohren nicht: Der 34-Jährige sang mit außergewöhnlich guter Laune verschiedene Lieder. Mit einem Streifenwagen ging es für ihn zur Blutprobenentahme durch einen Arzt zur Wache. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und erstatteten eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch das Fahren unter Alkoholeinfluss. (jg)

