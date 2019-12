Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionist in S-Bahn

Stuttgart/Renningen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend (11.12.2019) gegen 19:10 Uhr in einer S-Bahn in Richtung Weil der Stadt eine exhibitionistische Handlung begangen. Der mutmaßliche Täter stieg offenbar am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Stadtmitte in den Zug der Linie S6 und setzte sich wohl direkt neben eine unbekannte Frau. Ein Zeuge soll während der Fahrt beobachtet haben, wie der Mann sein Glied aus der Hose hervorholte und daran zu manipulieren begann. Die Frau selbst bemerkte die Handlung wohl nicht. Als die Reisende am Bahnhof Renningen aus der S-Bahn stieg, wurde sie offenbar von dem Unbekannten verfolgt. Erst als der Zeuge die Polizei alarmierte und damit begann den mutmaßlichen Täter zu Filmen, soll er von der Frau abgelassen haben und in eine S-Bahn Richtung Schwabstraße geflüchtet sein. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bislang nicht ermittelt werden. Er wird als ungefähr 170cm großer Mann mit Bart, gekräuseltem Haar und südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Zur Tatzeit soll er mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Die Bundespolizei sucht im Rahmen der Ermittlungen die Geschädigte der Tathandlung sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell