Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küche in Brand geraten

Stuttgart-Wangen (ots)

Aus unbekannter Ursache ist es am Mittwochabend (04.12.2019) in der Küche einer Unterkunft an der Straße Viehwasen zu einem Brand gekommen. Ein 42 Jahre alter Bewohner alarmierte gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr und die Polizei, als er eine Rauchentwicklung aus der Küche bemerkte. Mehrere Bewohner löschten den Brand noch vor Eintreffen der Kräfte und evakuierten vorsorglich einen Teil des Gebäudes. Ein Rettungswagen brachte einen 26-jährigen Bewohner mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Bewohner konnten ihre Zimmer nach dem Einsatz wieder betreten, die Küche bleibt bis auf weiteres gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell