Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennende Müllsäcke und Tonnen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

An der Hasenbergstraße und an der Reuchlinstraße haben von Mittwoch (04.12.2019) auf Donnerstag (05.12.2019) mehrere Mülltonnen und Müllsäcke gebrannt. Eine Passantin bemerkte am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr zwei brennende Papiermülltonnen an der Hasenbergstraße und machte eine Anwohnerin darauf aufmerksam. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. An der Reuchlinstraße rief eine 26-jährige Frau Donnerstagnacht gegen 00.40 Uhr die Polizei, als sie mehrere brennende Müllsäcke sah. Die Polizeibeamten löschten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Nach ersten Schätzungen entstand in beiden Fällen ein Schaden von mehreren Hundert Euro, Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

