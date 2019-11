Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold - Zeugensuche nach Zusammenstoß mit Mauer

Nagold (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Schwandorfer Straße in Nagold sucht die Polizei nach Zeugen und nach einem möglicherweise beteiligten Fahrer eines schwarzen Mercedes.

Der Unfall ereignete sich um 08.45 Uhr. Der 79-jährige Fahrer eines Mercedes-Kastenwagen fuhr auf der Schwandorfer Straße in Richtung Ortsmitte. Den Angaben des 79-Jährigen zufolge musste er einer auf seiner Seite entgegenkommenden schwarzen Pkw-Limousine ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Dadurch kam er nach links von der Straße ab und stieß mit einer Mauer zusammen. Es entstand Sachschaden von insgesamt über 1.000 Euro. Der Fahrer der schwarzen Limousine, angeblich ebenfalls der Marke Mercedes fuhr weiter.

Um den Unfallhergang zu rekonstruieren sucht das Polizeirevier Nagold nach weiteren Zeugen und nach dem Fahrer des schwarzen Mercedes. Hinweise werden unter Telefon 07452 93050 entgegengenommen.

