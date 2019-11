Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Radfahrer nach Sturz verstorben

Hannover (ots)

In Lehrte ist am Samstag, 23.11.2019, ein 81 Jahre alter Radfahrer gestürzt. Er musste unter Reanimationsbedingungen in eine Klink gebracht werden und verstarb.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover war der Mann gegen 16:20 Uhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Everner Straße kommen auf der Osterstraße unterwegs. Laut Zeugen geriet er aus unbekannter Ursache ins Straucheln und stürzte. Dabei wurde er leicht am Kopf verletzt.

Unter Reanimationsbedingungen wurde der Mann von einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht, wo der 81-Jährige verstarb. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass medizinische Gründe, unabhängig vom Sturz, zum Tod des Mannes geführt haben könnten. /ahm

