POL-H: Demonstration der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD): Polizeidirektion Hannover legt Beschwerde ein

Nachdem das Verwaltungsgericht Hannover den Eilantrag der NPD gegen das am Donnerstagabend (21.11.2019) von der Polizeidirektion Hannover verfügte Verbot der von der Partei für den 23.11.2019 angezeigten Versammlung stattgegeben hat, legt die Behörde nun Beschwerde gegen den Beschluss bei dem Nds. Oberverwaltungsgericht in Lüneburg ein. /now, ahm

