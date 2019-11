POL-H: Mehrere Versammlungen im Stadtgebiet von Hannover - Polizei erwartet massive Verkehrsbehinderungen

Polizeidirektion Hannover

Mehrere Versammlungen im Stadtgebiet von Hannover - Polizei erwartet massive Verkehrsbehinderungen

Hannover

Für kommenden Samstag, 23.11.2019, hat die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) einen Aufzug in der Landeshauptstadt angezeigt. Dadurch und aufgrund von aktuell acht geplanten Gegen- und einer Parallelversammlung erwartet die Polizei Hannover in der gesamten Innenstadt erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Wie von der Versammlungsbehörde der Polizeidirektion Hannover bestätigt, startet die Versammlung der NPD um 14:30 Uhr am Dietrich-Kittner-Platz in der hannoverschen Südstadt. Anschließend wird der Aufzug folgenden Verlauf nehmen:

Mainzer Straße - Altenbekener Damm - Rudolf-von-Bennigsen-Ufer - Kurt-Schwitters-Platz - Willy-Brandt-Allee - Friedrichswall - Aegidientorplatz

Parallel dazu sind der Versammlungsbehörde derzeit acht angezeigte Gegendemonstrationen bekannt, die in verschiedenen Stadtteilen beginnen und vorrangig in der Innenstadt enden werden. Die Anzeigenden aller Demonstrationen rechnen insgesamt mit einer niedrigen vierstelligen Anzahl an Teilnehmern.

Damit die Versammlungen möglichst störungsfrei ablaufen können, wird die Polizei Hannover alle Demonstrationen mit Einsatzkräften begleiten. Aus diesem Grund wird nach derzeitiger Planung entlang einiger Straßenzüge in der Zeit vom 22.11.2019, 20:00 Uhr, bis 23.11.2019, 20:00 Uhr, beidseitig ein Halteverbot eingerichtet (siehe Karte).

Gegebenenfalls müssen weitere Halteverbote eingerichtet werden, die wie die bereits bekannten Verbote frühzeitig mit entsprechenden Verkehrsschildern angekündigt werden.

Zusätzlich müssen über den Tag verteilt zahlreiche Straßen - darunter auch einige Hauptverkehrsstraßen - im Stadtgebiet gesperrt werden, wodurch es bis in die Abendstunden hinein zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird. Auch einige ÜSTRA Buslinien sind von diesen Sperrungen betroffen.

Die Polizei Hannover bittet ausdrücklich alle Besucher der Innenstadt, auf Kraftfahrzeuge zu verzichten und auf öffentliche oder alternative Verkehrsmittel umzusteigen.

Alle Informationen zu den Versammlungen und zu den damit verbundenen Sperrungen erhalten alle Interessierten beim Bürgertelefon der Polizei Hannover. Dies ist am kommenden Samstag ab 08:00 Uhr unter der Telefonnummer 0511-14252 erreichbar. /now, ahm

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

