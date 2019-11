Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Acht Hakenkreuze an Schulgebäude - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22.11.2019) mit schwarzer Farbe acht Hakenkreuze sowie einen Schriftzug am Gebäude der Albert-Einstein-Schule an der Wülferoder Straße angebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Hausmeister die Symbole und den Schriftzug gegen 06:00 Uhr an dem Schulgebäude entdeckt. Einsatzkräfte der Polizei stellten insgesamt acht Hakenkreuze in einer Größe von jeweils einem Quadratmeter sowie den Schriftzug "NS-Zone" in der Größe von 2,80 Meter mal 0,80 Meter fest. Die Schmierereien werden aktuell entfernt.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter Rufnummer 0511 109-5555 aufzunehmen. /has, ahm

Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

