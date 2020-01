Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl in Oldenburg und Wilhelmshaven - zwei mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft +++

Oldenburg (ots)

Am späten Montagnachmittag, den 23.12.2019, wurden in einem Elektronikmarkt in Wilhelmshaven zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie mehrere hochwertige Smartwatch-Armbanduhren im Gesamtwert von über 2000,- Euro entwendeten. Um die am Ausgang befindliche Diebstahlwarnanlage zu umgehen, deponierten die mutmßalichen Täter das Diebesgut in einer präparierten Tasche. Sie konnten beim Verlassen des Marktes durch Detektive aufgehalten werden, die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen beide Männer noch vor Ort vorläufig fest. Im Rahmen erster Anschlussermittlungen konnte festgestellt werden, dass bei einer weiteren Elektronikmarktfiliale im Posthalterweg in Oldenburg drei Stunden zuvor ebenfalls entsprechende Smartwatch-Uhren entwendet wurden. In der dortigen Videoaufzeichnung war zu erkennen, dass es sich dabei um dieselben Täter gehandelt hatte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden beide 35- und 36-jährigen Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, am Heiligabend einem Richter vorgeführt. Sie befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

