Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Fahrt unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++

Oldenburg (ots)

++ Fahrt unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++

++ Fahrt unter Drogeneinfluss ++ Am Samstag, dem 04.01.2020, wird um 01.25 Uhr ein 33-jähriger Oldenburger als Fahrzeugführer eines Pkw in der Otto-Suhr-Straße kontrolliert. Die Beamten stellen eine Alkoholbeeinflussung des Pkw-Führers fest. Ein auf der Polizeidienststelle durchgeführter Atem-Alkoholtest ergibt einen Wert von 0,62 %. Die Weiterfahrt wird untersagt, ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem Oldenburger erwartet ein Bußgeld in Höhe von fünfhundert Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und einen Eintrag über zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

++ Verkehrsunfallflucht ++ Am Samstag, dem 04.01.2020, kommt es gegen 23.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Sprungweg. Anwohner hätten einen lauten Knall gehört und sich nach draußen begeben. Dort sei ein Mann gesehen worden, der um seinen Pkw ging, einstieg und in Richtung Sandkruger Straße fuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Pkw nach dem Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen Leitpfosten und eine Straßenlaterne prallte. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile und ein Kennzeichen von dem unfallverursachenden Pkw gefunden und sichergestellt. Der Pkw-Halter, ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Cloppenburg, wurde aufgesucht. Weder der Fahrzeughalter noch der Pkw konnten an der Halteradresse angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell