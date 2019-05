Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Jugendliche sexuell missbraucht - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Degerloch (ots)

Kriminalbeamte haben am Freitag (24.05.2019) einen 16 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der im Verdacht steht, eine 14-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Die Tat soll sich bereits am Sonntag (19.05.2019) in Degerloch ereignet haben. Nachdem der Tatverdächtige die Jugendliche zunächst geschlagen und bedroht haben soll, missbrauchte er sie im Anschluss. Der deutsche Jugendliche wurde noch am Freitagvormittag (24.05.2019) dem zuständigen Richter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.

