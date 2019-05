Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag (26.05.2019) auf einem Parkplatz an der Landesstraße 1180, Abfahrt Solitudestraße, den Skoda eines 31-Jährigen beschädigt und ist anschließend davongefahren, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Der Skoda-Fahrer bemerkte gegen 16.30 Uhr den Unfallschaden am linken Fahrzeugheck und rief die Polizei. Er hatte sein Auto gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz am Solitudetor abgestellt. Den Spuren zufolge könnte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

