Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Säugling tot aufgefunden

Stuttgart (ots)

In einer Stuttgarter Wohnung ist in der Nacht zum Montag (27.05.2019) ein zwei Monate alter Säugling tot aufgefunden worden. Der Vater des Kindes entdeckte das leblose Mädchen kurz nach 02.00 Uhr und rief die Rettungskräfte. Ein Notarzt stellte den Tod des Kindes fest. Aufgrund von entsprechenden Verdachtsmomenten nahmen daraufhin alarmierte Polizeibeamte die 29 Jahre alte Mutter in der Wohnung fest. Die französische Tatverdächtige wird im Laufe des Montags mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tatablauf und den Hintergründen der Tat dauern an.

