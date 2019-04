Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Gammertingen

Einbruch in Gewerbebetrieb

Unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 02.15 Uhr an der Rückseite eines Firmengebäudes in der Daimlerstraße 9 über ein Fenster in das Gebäude ein und gingen gezielt mit Handwerkzeug einen eingemauerten Wandtresor an, den sie komplett aus der Wand herauszubrechen versuchten. Ein Bewohner des Gebäudes wurde auf den nächtlichen Baulärm aufmerksam. Als die Täter den Bewohner bemerkten, flüchteten sie ohne Beute. Im Firmengebäude hinterließen sie erheblichen Sachschaden. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine Ergebnisse. Bereits in der Nacht zum Donnerstag war versucht worden, an dem Firmengebäude eine Außentür aufzuhebeln. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574 921687.

Gammertingen

Versuchter Betrug

Eine 60-jährige Frau erhielt am Donnerstag um die Mittagszeit einen Anruf einer angeblichen Frau Mayer von einer Lotteriegesellschaft in Berlin, die der Geschädigten mitteilte, sie habe bei einer Lotterie ein hochwertiges Auto und eine größere Geldsumme gewonnen. Der Gewinn würde durch eine Sicherheitsfirma überbracht. Die Gebühr für die Sicherheitsfirma wäre jedoch vorab durch die Gewinnerin zu leisten. Die Angerufene ließ sich nicht auf das Angebot ein und verständigte den Polizeiposten Gammertingen.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben/Überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

- Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder

Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

Bad Saulgau

Straßenverkehrsgefährdung

Ein 32-jähriger Lenker eines BMW befuhr am Donnerstag gegen 07.15 Uhr die Landesstraße 283 aus Richtung Bad Saulgau in Richtung Steinbronnen und überholte trotz Überholverbot und obwohl ein anderer Pkw entgegen kam. Der 26-jährige Lenker des entgegenkommenden Skoda wich nach rechts aus und vermied so einen frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch das Ausweichmanöver kam der Skoda von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Zufahrt und landete schließlich in einem Acker. Der Geschädigte blieb unverletzt, an seinem Skoda entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Gegen den überholenden Lenker des BMW erfolgt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Bad Saulgau

Versuchter Enkeltrickbetrug

Eine 61-jährige Frau erhielt am Donnerstag um die Mittagszeit einen Anruf einer jungen Dame, die sich der Geschädigten gegenüber als deren Enkelin ausgab. Die angebliche Enkeltochter meldete sich zu einem Besuch an und erwähnte, wegen eines Wohnungskaufs eine größere Geldsumme zu benötigen. Die Angerufene ließe sich nicht auf die Sache ein und verständigte das Polizeirevier Bad Saulgau. Tatsächlich hat sie gar keine Enkeltochter.

Ostrach

Versuchter Betrug

Ein 66-jähriger Mann wurde am Donnerstag um 11.30 Uhr angerufen, die erste Ansprache erfolgte durch eine Bandansage, welche angeblich vom Amtsgericht Stuttgart kam. Der Geschädigte erhielt die Mitteilung, dass gegen ihn eine Forderungssache über eine größere Geldsumme vorliege. Zur Klärung der Sache wurde ihm die Erreichbarkeit eines Rechtsanwalts in Berlin übermittelt. Als der Geschädigte den angeblichen Rechtsanwalt zurückrief, benannte dieser eine Forderung aus einem Vertrag mit einer Spielgesellschaft und bot eine deutliche Verringerung der Forderungssumme an, wenn der Geschädigte innerhalb 48 Stunden bezahle. Der Geschädigte erachtete die Telefonate als unseriös und erstattete beim Polizeirevier Bad Saulgau eine Strafanzeige.

Ostrach

Verkehrsunfall - Fehler beim Überholen

Sachschaden in Gesamthöhe von 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.00 Uhr auf der Landesstraße 280. Die 79-jährige Lenkerin eines Skoda fuhr aus Richtung Bad Saulgau in Richtung Tafertsweiler und überholte in einer langgezogenen Linkskurve zwei vorausfahrende Transportfahrzeuge. Beim Überholen eines Kleintransporters geriet sie zu weit nach rechts, wodurch sie mit ihrem Skoda die Fahrerkabine des Kleintransporters mit ihrer gesamten Fahrzeugseite streifte.

Ostrach

Verstoß gegen Sozialvorschriften

Wegen stark unsicherer Fahrweise fiel einer Streife der Verkehrspolizei Sigmaringen am Donnerstag um 09.30 Uhr ein auf der Landestraße 280 aus Richtung Bad Saulgau in Richtung Ostrach fahrender Klein-Lkw mit polnischer Zulassung auf. Bei der Verkehrskontrolle wurde eine deutliche Übermüdung des 49-jährigen Fahrzeuglenkers festgestellt. Anhand der Tageskontrollblätter und durch eigene Berechnungen ermittelten die Beamten der Verkehrspolizeidirektion, dass der Betroffene innerhalb der letzten 26 Stunden in Deutschland und in Dänemark eine Wegstrecke von etwa 1.700 Kilometer zurückgelegt hatte, ohne die erforderlichen Ruhezeiten einzuhalten. Durch die zuständige Behörde erfolgte die Festsetzung einer hohen Sicherheitsleistung zur Sicherung des empfindlichen Bußgeldes gegen den Fahrer des Lkw und den verantwortlichen Spediteur in Polen, der seinen Mitarbeiter entsprechend beauftragt hatte.

Meßkirch

Überladener Traktoranhänger

Verstöße gegen eine Vielzahl von Rechtsvorschriften stellten Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen am Donnerstag um 13.30 Uhr bei der Kontrolle einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger fest. Der 47-jährige Lenker des Gespannes fuhr auf dem Begleitweg neben der Bundesstraße 311 und hatte den landwirtschaftlichen Anhänger mit Brennholz überladen. Da er auf dem Begleitweg deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h unterwegs war und die erforderlichen Kennzeichnungen am Anhänger fehlten, kann der Beschuldigte die geltenden Ausnahmen für landwirtschaftliche Fahrzeuge für sich nicht in Anspruch nehmen, was eine Strafanzeige und eine Mitteilung beim zuständigen Hauptzollamt nach sich zieht.

