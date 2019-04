Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkene Person

Zu einem Betrunkenen gerufen wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagabend an eine Tankstelle in der Eckenerstraße. Der stark alkoholisierte 36-jährige Mann hatte zuvor Kunden und Mitarbeiter angepöbelt und belästigt. Auch den eintreffenden Beamten trat der Mann äußerst provokant entgegen. Nach Feststellung seiner Identität, an welcher der 36-Jährige ebenfalls nicht mitwirkte, wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er zwar nach, er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten jedoch beim Weggehen noch mehrfach lautstark. Hierfür gelangt er nun zur Anzeige.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter Fahrzeuglenker nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Zeit zwischen 12.00 und 12.15 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße. Der Unbekannte hatte ein geparktes Postfahrzeug angefahren, während der Zusteller gerade beim Austragen war. An dem Wagen entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Möglicherweise könnte der Unfall durch einen wendenden Lkw verursacht worden sein. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Am Donnerstagvormittag zwischen 10.45 und 11.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Rangieren in einer Parklücke einen daneben geparkten Mercedes im Bereich des linken vorderen Radlaufs. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, erbeten.

Eriskirch

Fahren unter Drogeneinwirkung

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 21-jähriger Pkw-Lenker, welcher von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am heutigen Morgen kurz nach Mitternacht in Eriskirch kontrolliert wurde. Die Beamten stellten entsprechende Auffälligkeiten bei ihm fest, ein durchgeführter Vortest erhärtete den Verdacht. Dem Mann wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, welche nach ihrer Auswertung Klarheit bringen dürfte. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt vorläufig untersagt.

Meckenbeuren

Versuchter Enkeltrickbetrug

Am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr erhielt eine 84-jährige Frau in Meckenbeuren einen Anruf, bei welchem die unbekannte Frau am anderen Ende der Leitung vorgab, eine Verwandte der Angerufenen zu sein. Mit den Worten "ich bin doch Deine Nichte, erkennst Du mich nicht?" wollte die Unbekannte mutmaßlich, wie in derartigen Betrugsfällen üblich, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen das Vertrauen erschleichen und letztlich die Überweisung von Geld fordern. Hierzu kam es jedoch nicht, nachdem der Ehemann der 84-Jährigen das Telefonat mitbekommen hatte und seine Frau darauf hinwies, dass es sich dabei um einen Betrugsversuch handelt. Dies habe er kürzlich erst in der Zeitung gelesen. Das Gespräch wurde daraufhin von der 84-Jährigen sofort unterbrochen, ohne dass es zu weitergehenden Forderungen kommen konnte. Die Polizei informiert unter www.polizei-beratung.de über diese und andere gängige Betrugsmaschen und gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen kurz vor 07.30 Uhr in Meckenbeuren-Weiler. Ein 33-jähriger Pkw-Lenker befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Hasenweiler kommend in Richtung Weiler und wollte in Weiler nach links auf die K 7732 einbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Weiler kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 55-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Betrunkene Person

Mehrere betrunkene Jugendliche, welche an Jalousien rütteln würden, meldete ein Ladenbesitzer am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in der Unteren St.-Leonhard-Straße. Nach Eintreffen der entsandten Streifenwagenbesatzungen stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen 17-jährigen Jugendlichen handelte, welcher offensichtlich stark unter Alkoholeinwirkung stand und äußerst aggressiv auftrat. Mehrere seiner Begleiter versuchten vergeblich, beruhigend auf ihn einzuwirken. Auch die Polizeibeamten beleidigte und bedrohte der 17-Jährige unmittelbar. Er musste schließlich überwältigt und mittels Handschließen gefesselt werden. Nachdem der 17-Jährige anschließend auf dem Polizeirevier zunächst ruhiger wurde und daraufhin der verständigten Mutter übergeben werden konnte, wurde er einige Zeit später auch ihr gegenüber erneut aggressiv und flüchtete. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde er abermals im Stadtgebiet aufgegriffen und musste schließlich den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Für seine verbalen Entgleisungen wird er sich strafrechtlich zu verantworten haben.

Überlingen-Nesselwangen

Aufgefundener Tresor

Zwischenzeitlich aufgefunden werden konnte ein Tresor, welcher mutmaßlich im Rahmen der Einbruchsserie in mehrere Gewerbebetriebe in Owingen in der Nacht von Montag auf Dienstag entwendet wurde. Das zwischenzeitlich geöffnete Behältnis wurde von einem Zeugen zusammen mit einem mutmaßlich ebenfalls gestohlenen Schweißgerät in einem Wald nordöstlich von Nesselwangen entdeckt. Die Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt, bei der Bergung aus dem unwegsamen Gelände unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Überlingen.

Deggenhausertal

Verkehrsunfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Klein-Lkw kam es am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr auf der L 204 zwischen Untersiggingen und Mennwangen. Beide Kleinlaster waren in Richtung Mennwangen unterwegs, als der 61-jährige Fahrer des hinteren Fahrzeugs den vor ihm befindlichen Wagen überholen wollte. Hierbei sei der 42-jährige Fahrer dieses Klein-Lkw immer weiter nach links gekommen, sodass sich beide Fahrzeuge während des Überholvorgangs streiften. Hierdurch kam der 42-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und durchfuhr ein Feld. Nachdem der 61-Jährige angehalten hatte, um eine Schadensregulierung zu ermöglichen, habe dieser beobachtet, wie der andere Beteiligte aus dem Feld wieder herausfuhr und sich in Richtung Untersiggingen entfernte, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Der Mann konnte später durch eine Streifenwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen und an seinem Klein-Lkw passende Unfallspuren festgestellt werden. Er gelangt nun wegen Verkehrsunfallflucht zur Anzeige.

Salem

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr in der Bodenseestraße. Ein 33-jähriger Pkw-Lenker erkannte den verkehrsbedingt wartenden Wagen einer 54-jährigen Frau zu spät und fuhr hinten auf. Verletzt wurde niemand.

Hagnau

Betrugsversuch

Am Mittwochnachmittag rief ein Unbekannter eine 60-jährige Frau in Hagnau an und teilte ihr mit, dass sie erfolgreich an einem Gewinnspiel teilgenommen und nun 1.000 Euro gewonnen habe. Als Gegenleistung hierfür verlange die Zeitschrift, welche den Gewinn ausgelobt hat, ein entsprechendes Abonnement. Die Frau wurde daraufhin aufgefordert, zur Überweisung der Gewinnsumme ihre IBAN zu nennen, was sie auch tat. Nachdem ein weiterer Rückruf seitens der angeblichen Gewinnzentrale angekündigt wurde, jedoch nicht erfolgte, wandte sich die 60-Jährige an die Polizei, welche hinter dem Anruf einen Betrugsversuch vermutet. Inwieweit möglicherweise durch die Unbekannten versucht wird, mit der Bankverbindung unberechtigte Transaktionen zu veranlassen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das betreffende Geldinstitut wurde entsprechend sensibilisiert. Die Polizei warnt vor dem Betrugsphänomen der "falschen Gewinnversprechen". Hinweise zu dieser und anderen Betrugsmaschen sowie Tipps, wie man sich davor schützen kann, finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Deggenhausertal

Falsches Gewinnversprechen

Einen Betrugsversuch durchschaute ein 42-jähriger Mann am Donnerstagvormittag. Der 42-Jährige erhielt einen Anruf, in welchem ein Unbekannter ihm mitteilte, dass er über 140.000 Euro bei einem durch einen großen Online-Versandhändler veranstalteten Glücksspiel gewonnen habe. Zum Erhalt des Geldes müsse er als "Bearbeitungsgebühren" jedoch zuvor zwei Online-Gutscheine des Versandhändlers im Wert von 100 Euro erwerben. Nachdem dem 42-Jährigen das Geschäftsgebaren merkwürdig vorkam, beendete er das Gespräch und informierte die Polizei. Derartige falsche Gewinnversprechen stellen eine zwischenzeitlich weit verbreitete Betrugsmasche dar. Hierüber sowie über andere Betrugsphänomene informiert die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

