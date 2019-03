ZPD: Oldenburger Verkehrskindergarten startet in die neue Saison

Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen

Oldenburg. Der Verkehrskindergarten, eine freiwillige Initiative der 6. Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) in Kooperation mit der Verkehrswacht Oldenburg-Stadt e.V. erfreut sich ungebrochener Beliebtheit.

Gestern haben sich die Tore auf dem Polizeigelände an der Bloherfelder Straße zur diesjährigen Auftaktveranstaltung geöffnet. Organisator Polizeikommissar Markus Ansmann begrüßte die ersten Gäste aus den Kindergärten "Heckenstrolche" aus Hude, "Sonnenstrahl" aus Rostrup sowie aus der Kita Ernst-Löwenstein-Straße aus Oldenburg.

Mit den kleinen Gästen wurden zunächst die Regeln und das richtige Verhalten im Straßenverkehr besprochen. Anschließend teilte sich die Gruppe: Während eine Hälfte in Fahrzeugen der Bereitschaftspolizei zu einer Erkundungsfahrt über das Gelände aufbrechen durfte, setzten sich die Kinder der zweiten Gruppe auf dem Verkehrsübungsplatz in bereitstehende Kettcars, um die theoretisch erworbenen Kenntnisse praktisch an Kreuzungen, Fußgängerüberwegen und vor Ampeln in die Tat umzusetzen.

Die Kinder konnten sich dabei über sechs neue Kettcars im "Fuhrpark" des Verkehrskindergartens freuen. Thorsten Ahden, Geschäftsführer der Verkehrswacht Oldenburg-Stadt e.V., übergab die Übungsgeräte im Rahmen der Auftaktveranstaltung.

"In diesem Jahr bieten wir rund 50 Termine an, weit über 1.000 Kinder sind angemeldet", weiß Markus Ansmann zu berichten. "Dieses Jahr sind bereits alle Plätze belegt", so Ansmann. "Kitas, die im nächsten Jahr dabei sein möchten, sollten sich im Dezember wieder bei uns melden."

