ZPD: Einladung! (geeignet für Foto- und Filmaufnahmen) Traumberuf: Polizeihubschrauber fliegen

Hannover (ots) - Polizeikommissarin Kirsten Böning - erste Helikopterpilotin in der Geschichte der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen (PHuStN)

"Es freut mich sehr, dass wir mit Polizeikommissarin Kirsten Böning die erste Helikopterpilotin in der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsens begrüßen dürfen.", äußert sich Polizeipräsidentin Christiana Berg stolz. Gemeinsam mit ihrem Kollegen, Polizeikommissar Immo Graß, absolvierte sie vor kurzem erfolgreich die knapp zweijährige Ausbildung an der Luftfahrerschule für den Polizeidienst (LFSfPD) der Bundespolizei Sankt Augustin am Standort Hangelar. Die frischgebackenen Hubschrauberpiloten starten und landen ab sofort vom Standort der PHuStN in Rastede.

Im Rahmen eines Pressegesprächs, das am kommenden

Mittwoch, 14. November 2018 um 11 Uhr in der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen, Teilstaffelstandort Rastede, Klinkerstraße 50 in 26180 Rastede

stattfindet, stellen wir Ihnen die junge Kollegin sowie den jungen Kollegen mit Pilotenlizenz und ihr tägliches Arbeitsgerät gerne vor.

Neben Kirsten Böning und Immo Graß stehen Ihnen Polizeipräsidentin Christiana Berg sowie der Leiter der PHuStN Raphael Müller für Ihre Fragen und Antworten gerne zur Verfügung.

