Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) (07.03.2020)

Schramberg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 19.50 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Bahnhofstraße auf dem Aldi-Parkplatz abgestellten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500- 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422/2701-0, in Verbindung zu setzen.

