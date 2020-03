Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Sachbeschädigungen in mehreren Fällen (07.03.-08.03.2020)

Sulz am Neckar - Holzhausen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende drei Fahrzeuge und besprühten mit schwarzer und roter Farbe verschiedene Wände. In der Stadionstraße wurden an einem Citroen Berlingo und einem Audi A6 zwei Reifen, bei einem Honda Jazz ein Reifen aufgeschlitzt. Zudem sprühten die Unbekannten an zwei Schaltschränken in der Stadionstraße die Zahl "72", "72 Wir kommen" und "ACAB Gang". In der Hauptstraße an eine Mauer "Hure", "72", "ACAB" und "1312". An einer Baustelle hinter dem Rathaus wurde auf einem "Dixiklo", mehreren Baumaschinen und einem Bauschild die Zahl "72" mehrfach gesprüht. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz, Tel. 07454/92746, zu melden.

