Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach) Motorhaube eines in der Villinger Straße geparkten Autos mutwillig beschädigt

Vöhrenbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 12.15 Uhr, die Motorhaube eines in der Villinger Straße, unmittelbar vor der Einmündung Friedrichstraße geparkten Suzukis mit über 1000 Euro beschädigt. Die Motorhaube des Suzuki Swift wies nach der Tat drei Eindellungen und auch einen Riss im Fahrzeuglack auf. Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Tätern nimmt die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) entgegen.

