Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Sachbeschädigung an Kirche 07.03.2020

Konstanz (ots)

Ein Zeuge wurde am Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich in der Berchenstraße auf dem Gehweg in der Nähe des St. Gallus-Kirche aufhielten. Laut dem Zeugen warf einer der Jugendlichen eine Flasche gegen eine Scheibe der Kirche, woraufhin diese zersplitterte. Anschließend flüchteten die zwei Jungs in Richtung Freibürgleweg. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Von den Jugendlichen liegt folgende Personenbeschreibung vor: 1. Täter: über 180 cm groß, schlaksig, dunkle Haare. Er trug eine Jacke mit auffälligem Rückenteil und schwarzen Schultern 2. Täter: ca. 165 cm groß, schlank, schwarze Haare, dunkle Kleidung. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise/Angaben zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531/942993, zu wenden.

