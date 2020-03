Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Junger Mann tritt nach Polizeibeamten 07.03.2020, 2.30 Uhr

Konstanz (ots)

Mit einer Anzeige muss ein 23-jähriger Mann rechnen, der am Samstag gegen 2.30 Uhr vor einer Diskothek Polizeibeamte beleidigt und nach ihnen getreten hat. Eine Streife des Polizeireviers Konstanz war in die Max-Stromeyer-Straße geschickt worden, weil dort auf dem Parkplatz vor einer Diskothek der 23 Jährige, der für die Polizei kein Unbekannter war, andere Personen anpöbelte, gegen Gegenstände schlug und sich äußerst aggressiv verhielt. Der junge Mann, der offenbar alkoholisiert war, beleidigte sofort nach dem Ansprechen die Beamten mit Schimpfwörtern und ließ sich in keinster Weise beruhigen. Zudem drohte er den Beamten, ihnen gegenüber Gewalt anzuwenden. Bei der anschließenden Personenkontrolle verhielt er sich weiterhin renitent, weswegen er zum Revier verbracht wurde. Auch auf der Fahrt dorthin, beleidigte er die Polizeibeamten immer wieder. Da die Gefahr bestand, dass der Querulant weiterhin für Störungen in Frage kommt, musste er schließlich in einem Notarrest untergebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell