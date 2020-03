Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Döggingen) Technischer Defekt an einer Brandmeldeanlage führt zu größerem Feuerwehreinsatz bei einem Lackhersteller

Bräunlingen-Döggingen (ots)

Ein technischer Defekt an einer Brandmeldeanlage hat am späten Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz bei einem größeren Herstellungsunternehmen für Farben und Lacke im Bereich des Dögginger Bahnhofs geführt. Nach dem Brandalarm kurz nach 23 Uhr rückten die Werksfeuerwehr des Unternehmens sowie die Feuerwehrabteilungen Bräunlingen und Döggingen zu dem vermeintlichen Brand aus. Die Überprüfung ergab schließlich, dass ein technischer Defekt an der Brandmeldeanlage den Alarm ausgelöst hatte.

