Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Bottrop: Vermisster in der Boye tot aufgefunden

Recklinghausen (ots)

Seit Dienstagmorgen wurde ein 60-jähriger Bewohner einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Gladbeck vermisst. Die Suchmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Mantrailerhundes, erbrachten keine konkreten Hinweise darauf, wo sich der 60-Jährige im Verlauf des Tages aufhielt. Am Mittwochmorgen fand ein Passant in Bottrop, in der Nähe der Straße Im Boytal, einen toten Mann in der Boye treibend. Ermittlungen vor Ort haben mittlerweile ergeben, dass es sich bei dem Toten um den vermissten 60-Jährigen handelt. Es haben sich keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung ergeben, sodass derzeit von einem Unglücksfall ausgegangen wird.

