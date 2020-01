Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Durchfahrtsverbot überwacht

Lingenfeld (ots)

Bei einer Überwachung des Durchfahrtsverbots "Am Hirschgraben" wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Freitag in der Zeit von 12:20 Uhr bis 13:10 Uhr acht Verkehrsteilnehmer verwarnt, die verbotswidrig den "Hirschgraben" befuhren.

