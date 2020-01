Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitsmessungen

Germersheim (ots)

Am Freitag führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim zwei Geschwindigkeitsmessungen in Germersheim durch. Zwischen 09:20 Uhr und 10:30 Uhr wurde in der August-Keiler-Straße die Tempo-30-Zone überwacht. Hierbei wurden 12 Verkehrsteilnehmer aufgrund von Geschwindigkeitsverstößen verwarnt, ein Verkehrsteilnehmer wurde aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes verwarnt. Die Spitzengeschwindigkeit lag bei 48 Km/h. Bei einer weiteren Geschwindigkeitsmessung in der Zeppelinstraße zwischen 11:35 Uhr und 12:10 Uhr, Tempo 30 erlaubt, wurden insgesamt 2 Fahrzeugführer verwarnt, hierbei lag der Höchstwert bei gemessenen 42 Km/h.

Rückfragen bitte an:

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell