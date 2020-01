Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Haardtstr. 4a: 17.01.2020, zw. 09.00 und 18.00 Uhr Verkehrsunfall mit Flucht

Landau (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ausparken den auf dem Parkplatz der integrierten Leitstelle Landau abgestellten Pkw VW Golf. Hierbei entstand Sachschaden am linken Heck des geparkten Pkw in Höhe von etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Täterhinweise liegen keine vor. Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell