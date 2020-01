Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Rheinstraße 27: 18.01.2020, 09.50 Uhr Verkehrsunfall mit Flucht

Landau (ots)

Ein Transporter der Firma "Hermes", stand am rechten Fahrbahnrand in der Rheinstraße, um dort ein Paket auszuliefern. Als der Fahrer wenige Minuten später an sein Fahrzeug zurückkehrte, konnte er feststellen, dass bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dessen linken Außenspiegel, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt hatte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell