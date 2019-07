Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unter Alkohol gefahren

Stadtlohn (ots)

Alkoholisiert saß am Freitagmorgen ein 77 Jahre alter Autofahrer in Stadtlohn am Steuer seines Wagens. Bei der Kontrolle durch Polizeibeamte deutete ein Test auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe, um dem Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell