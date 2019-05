Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeikommissariat (PK) Wunstorf nur eingeschränkt erreichbar

Hannover (ots)

Aufgrund einer Störung der Telefonanlage ist das PK Wunstorf seit Dienstag, 08.05.2019, 14:00 Uhr, telefonisch nicht erreichbar. Aktuell arbeiten Techniker an der Behebung des Problems. Im Notfall wenden Sie sich bitte an die 110. /has, now

