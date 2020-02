Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Tageswohnungseinbruch (42/0802)

Speyer (ots)

08.02.2020, 15:00 - 16:30 Uhr Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Beethovenstraße in Speyer, während die Bewohner des Anwesens nicht zu Hause waren. Im Inneren konnten diverse Kommoden und Schränke durchwühlt vorgefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem ein Tresor entwendet, welcher fest in einem Schrank verschraubt war. Die genaue Art und der Wert der entwendeten Gegenstände ist noch nicht abschließend bekannt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, denen am Samstagnachmittag zwischen 14:30 - 16:30 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Beethovenstraße in Speyer aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch (Tel.-Nr. 06232-1370) oder per Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

