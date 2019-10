Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbrüche in Kindergärten

Bad Ems, Dausenau, Fachbach (ots)

In der Zeit vom 19.-21.10. sind unbekannte Täter in den Kindergarten in Bad Ems, Arzbacher Str. 71, und in der Nacht vom 21. auf den 22.10.2019 in die Kindergärten in Dausenau, Langgasse 67 a, und Fachbach, Koblenzer Str. 50 b, eingebrochen. Insgesamt wurde ein dreistelliger Geldbetrag entwendet. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitt bei der Polizei Bad Ems, Tel. 02603/970-0 oder per E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de.

