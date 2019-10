Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus Hotel

Bad Ems (ots)

Am 20.10.19 gegen 07:30 Uhr wurde in einem Bad Emser Hotel ein höherer Geldbetrag sowie ein mobiles Endgerät durch eine zunächst unbekannte weibliche Person entwendet. Über die Überwachungsaufnahmen des Hotels und mit der Unterstützung von Zeugen, konnte die Person eindeutig identifiziert werden. Eine, noch am Tattag erfolgte Durchsuchung, in der Wohnung der amtsbekannten 29- Jährigen Bad Emserin, führte zum Auffinden des Diebesgut. Gegen die Beschuldigte wurde ein Verfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

