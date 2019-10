Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg. Unfallflucht auf Parkplatz

Hachenburg (ots)

Am Montag beschädigte in der Zeit von 10.30 bis 11 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen, auf dem Parkplatz des Netto Marktes in der Jahnstraße in Bad Marienberg geparkten VW Golf am linken Kotflügel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 erbeten

