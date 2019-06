Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Fiat kontra VW Passat - beide Autos nicht mehr fahrbereit

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verletzter und Schaden von über 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.35 Uhr in der Bunsenstraße ereignet hat. Beim Einfahren auf das Gelände der dortigen Spielothek missachtete ein Fiat-Fahrer die Vorfahrt eines ordnungsgemäß fahrenden VW Passat-Fahrers, so dass es zur Kollision kam. Der Verursacher zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstbehandlung auch in ein Krankenhaus eingeliefert. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden in Eigenregie entfernt.

