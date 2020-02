Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 09.02.2020, um 00:37 Uhr, wird der Polizei Frankenthal gemeldet, dass drei Personen in der Siemensstraße gegen die Außenspiegel von mehreren Fahrzeugen treten. Vor Ort kann zunächst einer der Beschuldigten, ein 18-Jähriger aus Bobenheim-Roxheim, angetroffen werden. Ihm ist eine erhebliche Alkoholisierung anzumerken, weshalb mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt wird. Dieser ergibt einen Wert von 1,25 Promille. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme suchen die zwei weiteren Beschuldigten, ein ebenfalls aus Bobenheim-Roxheim stammender 18-Jähriger sowie eine 17-jährige Frankenthalerin, die Tatörtlichkeit erneut auf. Vor Ort kann durch die Beamten festgestellt werden, dass gegen sieben Außenspiegel getreten wurde, wodurch diese gegen die vorgesehene Klapprichtung verdrehen. Ob die PKW hierdurch beschädigt wurden, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeikommissarin Michelle Meister

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3103

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

