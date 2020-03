Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Anhänger löst sich mitsamt Kupplung von einem Auto und prallt gegen Stromverteilerkasten

VS-Villingen (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründen hat sich am Sonntagmittag während einer Fahrt auf der Heinrich-Hertz-Straße ein Anhänger mitsamt einer abnehmbaren Anhängerkupplung vom ziehenden Auto gelöst und ist gegen einen Stromverteilerkasten gerollt. Kurz zuvor, etwa gegen 12 Uhr, montierte ein 21-Jähriger eine abnehmbare Anhängerkupplung an einen Mercedes der A-Klasse und fuhr mit dem angehängten Anhänger auf der Heinrich-Hertz-Straße. Nach einer Fahrstrecke von rund 250 Metern löste sich plötzlich die Anhängerkupplung vom Auto. Möglicherweise war diese nicht richtig eingerastet. So vom Auto gelöst, rollte der Anhänger ohne Führung weiter und prallte schließlich im Bereich des Anwesens Nummer 9 gegen einen Stromverteilerkasten und gegen einen Fernmeldeverteiler. Bei dem Unfall wurde der Stromverteilerkasten derart beschädigt, sodass in zwei Gebäuden der Heinrich-Hertz-Straße vorübergehend der Strom ausfiel. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

