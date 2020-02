Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Schifferstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde, kam es am Donnerstag, 13.02.20, um 07:45 Uhr in der Salierstraße an der Ampelkreuzung zur Lillengasse. Die Mutter aus dem Rhein-Pfalz-Kreis befuhr die Salierstraße in Richtung Waldspitzweg. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem, von links aus der Lillengasse kommenden, PKW einer 45-Jährigen. Die 6-jährige Tochter, die zum Unfallzeitpunkt auf der Rücksitzbank des 1. PKWs saß, klagte bei der Unfallaufnahme über Schmerzen im Oberschenkel. Die Frau gab an, dass der von links kommende PKW über Rot gefahren sei. Die Unfallgegnerin bestritt dies. An der Ampelanlage konnten die Beamten keine Fehlfunktion feststellen. Gegen die 45-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Mutter verbrachte ihre Tochter im Anschluss zum Arzt. An den beiden PKW entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden im fünfstelligen Bereich. Dass die 6-Jährige keine größeren Verletzungen davontrug, ist auch der vorbildlichen Sicherung durch die Mutter mittels Schalen-Kindersitz zu verdanken, der das kleine Mädchen beim Anprall ordnungsgemäß schützte.

