POL-PDLU: Speyer - Mehrere Anrufe "Falscher Polizeibeamter" in Römerberg (34/1302)

Speyer (ots)

13.02.2020, 13:53 - 14:30 Uhr

Am Donnerstagmittag kam es in Römerberg zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter. Bislang meldeten sich bei der Polizei neun Personen, bei denen eine männliche Person anrief und sich als Polizeibeamter ausgab. In bekannter Weise wurde vorgegeben, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und bei den festgenommenen Tätern Listen mit dem Namen der Angerufenen aufgetaucht wären. Danach wurde versucht, Informationen zu den Angerufenen bzw. zu deren Vermögensverhältnissen zu erlangen. Durch zurückliegende Hinweise war die "Betrugsmasche" den Angerufenen jedoch bereits bekannt, so dass alle Gespräche beendeten wurden, ohne dass es zu einer Vermögensverfügung kam. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf nochmals hin, auf derartige Anrufe nicht einzugehen und diese bei der Polizei zu melden (Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

