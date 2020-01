Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: St. Andreasberg Versuchter Diebstahl einer Ortstafel

Goslar (ots)

Bereits am Freitag, dem 24.01.2020, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Personen, die Ortstafel "St. Andreasberg" auf der Clausthaler Straße zu entwenden. Eine Zeugin konnte beobachten wie die beiden männlichen Personen versuchten, die Ortstafel aus ihrer Verankerung zu heben. Dieses gelang jedoch nicht. Als sich die Täter von der Zeugin gestört fühlten und auch noch der Nachbarshund anschlug, zogen sie es vor, mit einem dunklen Pkw, welcher an der dortigen Bushaltestelle abgestellt war, in Richtung Stadtmitte zu flüchten. Sachschaden ist nicht ist bei dem Diebstahlsversuch nicht entstanden.

Personen, die Hinweise auf die Tat, die Täter oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Braunlage, T. 05520/9326-0 oder der Polizei St. Andreasberg, T. 05582/999970 in Verbindung zu setzen.

PST St. Andreasberg Böhm, POK 29012020

