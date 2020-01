Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 4 und aufgehebelter Parkscheinautomat auf dem Großraumparkplatz "Am Pfaffenstieg" in Braunlage

Goslar (ots)

Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht auf der B4

Am Mittwoch, 29.01.2020, kam es gegen 09:30 Uhr auf der B4 von Braunlage kommend in Fahrtrichtung Tanne zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer auf winterglatter Fahrbahn mit seinem PKW in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er mit seinem PKW einen Leitpfosten. Der Fahrzeugführer verließ daraufhin seinen PKW und entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sein verunfallter PKW verblieb am Verkehrsunfallort. Erst eine Kontaktaufnahme der Beamten der Polizeistation Braunlage mit der Halterin des verunfallten PKW konnte Aufschluss über den 34-jährigen Führer des PKW und gleichzeitigen Unfallverursacher geben. Auf diesen kommt jetzt ein Strafverfahren wegen "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" zu. In diesem Zusammenhang erinnern wir die Verkehrsteilnehmer nochmals an ihre Pflichten nach einem Verkehrsunfall. Kontaktieren sie im Zweifelsfall immer ihre Polizei.

Parkscheinautomat aufgebrochen/ Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 29.01.2020, wurde den Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Braunlage ein Aufbruch eines Parkscheinautomaten auf dem Großraumparkplatz "Am Pfaffenstieg" in Braunlage gemeldet. Hierbei wurde der Parkscheinautomat, unterhalb der Auffahrt zum "Maritim-Hotel", gegen 00:54 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter aufgehebelt. Am Parkscheinautomat entstand dadurch Sachschaden. Die enthaltene Geldkassette wurde durch den Täter nicht angegangen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Die Polizei Braunlage bittet Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05520-93260 zu melden.

