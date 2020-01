Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Am Dienstag, d. 28.01.2020, wurden drei Verunreinigungen an Hausfassaden und Haustüren in Clausthal, Zellbach, gemeldet. In allen drei Fällen hat bislang Unbekannter die Türen und Fassaden vermutlich mit Ketchup verunreinigt. In einem Fall wurde außerdem eine Glasfensterscheibe der Haustür beschädigt. Die Ketchup-Verunreinigungen konnten von den Meldenden entfernt werden. Das PK Oberharz ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter Tel.: 05323 / 94110-0 entgegen. /Krz.

