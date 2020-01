Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Seesen vom 29.01.2020

Goslar (ots)

Trunkenheit im Verkehr: Am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, meldete ein Zeuge der hiesigen Polizeidienststelle, dass in der Straße "Am Wilhelmsbad" ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann mit einem Elektromobil unterwegs sei. Die eingesetzte Funkstreifenbesatzung konnte im genannten Bereich tatsächlich ein solches Fahrzeug feststellen, welches durch einen 42jährigen amtsbekannten Seesener geführt wurde. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Erstmeldung. Der Fahrzeugführer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Die Weiterfahrt des Alkoholsünders erfolgte im Fond des Streifenwagens der Ordnungshüter und endete im Polizeirevier, wo ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Sachbeschädigung: Zwischen dem 14. und dem 27. Januar beschädigten bislang unbekannte Täter an einem Gebäude in der Lautenthaler Straße insgesamt 6 Fensterscheiben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Gebäude mit einer Art Schleuder beschossen. Personen wurden nicht gefährdet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. Täterhinweise bitte an die Polizei Seesen (Tel.: 05381/9440).

