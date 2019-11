POL-DN: Einbrecher kamen über den Balkon

Polizei Düren

In Linnich-Körrenzig ereignete sich die Tat zwischen Montagnachmittag, 14:30 Uhr, und Dienstagmittag, 12:50 Uhr. Hier hatten es der oder die Täter auf eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Friedhofstraße abgesehen. Sie suchten den Balkon der Erdgeschosswohnung auf, hebelten die Tür auf und gelangten so in die Wohnräume, die sie auf der Suche nach verwertbarem Diebesgut auf den Kopf stellten. Mit ihrer Beute in Form einer Uhr und CDs entkamen sie über den Balkon in nicht bekannte Richtung.

In die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Kettelerstraße in Düren-Birkesdorf gelangten Einbrecher auf ähnliche Weise: sie begaben sich auf das Grundstück, wozu sie zunächst einen Zaun übersteigen mussten. Anschließend kletterten sie auf einen Balkon, hebelten die Tür auf und stiegen in die Wohnung ein. Sie durchsuchten diese und nahmen schließlich mehrere Uhren an sich. Der Bewohner hatte gegen 14:00 Uhr das Haus verlassen. Als er um 18:00 Uhr zurückkehrte und seine Eingangstür aufschließen wollte, war diese von innen offenbar blockiert. Ihm gelang es, die Tür dennoch zu öffnen und die Wohnung zu betreten. Es ist möglich, dass sich der oder die Täter zu diesem Zeitpunkt noch dort aufhielten und sodann über den Balkon und den Garten die Flucht ergriffen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Tatorten und leitete Strafverfahren ein. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Notrufnummer 110 erbeten.

