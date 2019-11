Polizei Düren

POL-DN: Zwei beschädigte Fahrzeuge auf dem Parkplatz Pletzerturm - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Düren - Auf einem öffentlichen Parkplatz wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. Der Verursacher fuhr einfach davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr stellte eine Frau aus Düren ihren Pkw in einer Parklücke auf dem Parkplatz Am Pletzerturm ab. Als sie gegen 09:50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass dieses in der Parklücke verschoben wurde. Ebenfalls fielen ihr diverse Beschädigungen wie Kratzer und Lackspuren auf.

Auch der Pkw in der Parklücke daneben war verschoben worden und wies Beschädigungen auf. Die Fahrzeughalterin gab an, kurz nach der Rückkehr zu ihrem Auto mit einem Zeugen gesprochen zu haben, der jedoch nicht auf die Polizei hatte warten können.

Daher bittet die Polizei etwaige Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz beobachtet haben, sich unter der 02421 /949 5214 mit dem sachbearbeitenden Beamten in Verbindung zu setzen.

