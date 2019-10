POL-GT: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Gütersloh

Polizei Gütersloh

Gütersloh (TW) - Am Dienstagmorgen (01.10.2019, 10.04 Uhr) befuhr eine 32-jährige Gütersloherin mit ihrem BMW die Isselhorster Straße. Sie kam aus Richtung Avenwedde und fuhr in Richtung B61. In Höhe der Parkplatzausfahrt des dortigen Restaurants kam es zur Kollision mit einem 75-jährigen Renault-Fahrer. Der Gütersloher beabsichtigte, die dortige Parkplatzausfahrt zu verlassen und auf die Isselhorster Straße, in Fahrtrichtung Avenwedde, einzubiegen. Die BMW-Fahrerin wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 8.500 Euro geschätzt.

