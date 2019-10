Polizei Gütersloh

POL-GT: EPHK Udo Linnenbrink in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (TW) - Am Montagmorgen (30.09.) wurde der Erste Polizeihauptkommissar Udo Linnenbrink in den Ruhestand verabschiedet. In einer feierlichen Runde wurde ihm, im Beisein seiner Ehefrau Gabriele, von Landrat Sven-Georg Adenauer die Ruhestandsurkunde überreicht. Nach 45 Dienstjahren kann der Jungpensionär auf einen abwechslungsreichen dienstlichen Lebenslauf zurückblicken. Im Jahr 1974 hat er die Ausbildung bei der Polizei NRW begonnen. Nach seiner Grundausbildung in Schloß Holte-Stukenbrock war er anschließend bis 1976 bei der Bereitschaftspolizei in Selm eingesetzt. Nach einer kurzen Station in Selm ist der gebürtige Münsteraner seit 1976 durchgängig bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh tätig. Zunächst in der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück, kurzzeitig unterbrochen durch ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Anschließend in der Polizeiwache Gütersloh. EPHK Linnenbrink hat verschiedene Stationen im Wach-und Wechseldienst durchlaufen. Unter anderem als Wachdienstführer und Dienstgruppenleiter in der Polizeiwache Gütersloh und der Einsatzleitstelle. Im Januar 2015 übernahm er nach weiteren Stationen innerhalb der Direktion Verkehr die kommissarische Leitung der Direktion Verkehr in der Kreispolizeibehörde Gütersloh. Udo Linnenbrink war ab 1996 elf Jahre hauptamtlich als Vorsitzender des Personalrates tätig. Zudem engagierte er sich als Mitglied des Bezirkspersonalrats, des Hauptpersonalrats und des Landespersonalausschusses auf der Personalrats- und Gewerkschaftsebene. Jetzt startet der 62-jährige EPHK Linnenbrink mit viel Vorfreude in einen neuen Lebensabschnitt. Für diesen hat der begeisterte Fahrradfahrer gemeinsam mit seiner Familie einige schöne Pläne. Neben Landrat Sven-Georg Adenauer, gratulierte auch der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl und viele weitere Weggefährten.

untere Reihe v.l.n.r Landrat Sven-Georg Adenauer, Gabriele Linnenbrink, Erster Polizeihauptkommissar Udo Linnenbrink, Leitender Abteilungsleiter der Polizei Christoph Ingenohl mittlere Reihe v.l.n.r. Erster Polizeihauptkommissar Klaus Neumann, Kommunalverwaltungsdirektor Werner Thimm, Personalratsvorsitzender PHK Patrick Schlüter obere Reihen v.l.n.r. Polizeihauptkommissar Markus Althoff, Erster Polizei Hauptkommissar Peter Bathelt, Polizeihauptkommissar Heiko Patzelt

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell