Polizei Steinfurt

POL-ST: Sperrung

Lengerich (ots)

Bei Lengerich ist auf der Osnabrücker Straße, Ecke Am Finkenberg, ein Trecker mit Anhänger von der Fahrbahn abgekommen und hat seine Ladung verloren. Die Osnabrücker Straße ist in dem Bereich in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

